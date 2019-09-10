В первом чтении документ поддержали 337 депутатов, во втором - только 245.

Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада на заседании во вторник приняла законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)".

В первом чтении за законопроект проголосовали 337 народных депутатов.

Фото: Анна Стешенко

Через несколько минут после этого состоялось и второе чтение, во время которого проект поддержали уже только 245 депутатов. Голосовали лишь представители "Слуги народа". Остальные фракции заявили о нарушении процедуры и отказались поддержать законопроект.

После этого по требованию оппозиции в Верховной Раде был объявлен перерыв.

Законопроект об импичменте был внесен президентом Владимиром Зеленским с целью создания правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановления системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента.

Принятый закон предусматривает, что:

процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;

с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;

защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;

специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;

пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);

после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховный Суд (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);

решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда и Верховного Суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;

соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;

в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Этот закон также исключает из регламента Верховной Рады статьи, которые описывают процедуру импичмента.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте нет. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Владимир Зеленский его так и не подписал.