​Сотруднику НАПК сообщили о подозрении в незаконном копировании конфиденциальной информации из деклараций

Подозреваемый вытаскивал из реестра данные паспорта и адреса конкретных лиц.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Национального агентства по предотвращению коррупции. Ему вменяют незаконное копирование конфиденциальной информации из деклараций.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, среди пострадавших - 11 сотрудников киевского территориального управления ГБР, руководство Генпрокуратуры, судьи, один народный депутат, один депутат местного совета, сотрудники полиции.

"Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, которые защищены законом - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации", - рассказал Труба в своем телеграм-канале.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.