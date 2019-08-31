Зеленский внес законопроект о перезапуске НАПК

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает изменить форму управления Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), обязать руководство своего Офиса подавать е-декларации, а также сократить государственное финансирование политических партий.

Такие предложения содержатся в президентском законопроекте (№1029) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, пишет "Интерфакс-Украина".

Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции. Его действие хотят распространить на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и увольняет глава государства, а также на должности патронатной службы согласно закону о государственной службе и на помощников судей.

При этом из перечня исключат общественных активистов-антикоррупционеров, е-декларирование для которых ранее уже было отменено решением Конституционного суда.

Декларации руководителя Офиса президента, его первого заместителя и заместителя будут подлежать обязательной полной проверке НАПК как должностных лиц, которые занимают ответственное или особо ответственное положение (ст.50).

Руководить деятельностью Национального агентства по предотвращению коррупции вместо пяти членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров (ст. 5 закона о предотвращении коррупции).

Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

В законопроекте также прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы Нацагентства. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности.

Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей. По его решению может быть создано не более 6 территориальных органов НАПК, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальным делением.

В законопроекте прописан порядок проведения конкурса на должность главы Нацагентства.

Должностной оклад главы НАПК составит 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных граждан, его заместителей – 30 минимумов, а руководителей территориальных управлений – 25. Предусмотрены также надбавки и премии (ст.16).

В настоящее время оклад члена Агентства составляет 19,5 прожиточных минимумов, а главы органа – пропорционально окладу члена НАПК с коэффициентом 1,3.

В законопроекте изложена отдельная норма, согласно которой на иностранцев-нерезидентов, которые являются членами наблюдательных советов государственных банков или предприятий, не распространяется закон в части подачи е-деклараций.

Кроме того, предлагается обязать подавать декларации тех, кто работает на должностях в сфере оперативно-розыскной, разведывательной, контрразведывательной деятельности, если их назначает и увольняет президент актами без грифа секретности (ст.52-1).

Этим же законопроектом президент Украины предлагает сократить ежегодное государственное финансирование партий с 0,02 до 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов.

Предусматривается также, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе. Сейчас финансирование получают партии, преодолевшие 2%-ый порог.

Такие изменения предлагается внести в ст. 17-2 и ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине".