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Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты

"У меня такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить".

Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который в апреле перед выборами заявлял о планах "продать к чертовой матери" самолеты, на которых передвигается глава государства, не будет этого делать.

Об этом он сказал в интервью 1+1.

"Один маленький [самолет] там не работает, я его не видел. Есть два самолета еще - один небольшой наш Ан, я на нем летаю с группой быстрого реагирования по Украине, и один больший самолет - он для международных встреч. Я не буду говорить, что я не могу этого сделать по безопасности, но это правда: я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому, что у меня такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - пояснил Зеленский.

"Мало того, для страны это очень плохо. Вот у меня две-три области и плюс Донбасс. Например, мы вылетаем на самолете, потом у нас вертолет, после вертолета мы садимся в какие джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока рейсовые самолеты. Поверьте мне, здесь о комфорте речь не идет речь, просто некоторые вопросы надо решать очень быстро", - сказал президент.

Президентский флот состоит из трех самолетов: Airbus A319, Ан-148 и Ан-74ТК. Кроме того, есть еще один вертолет Ми-8МТВ.

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