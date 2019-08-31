Диаспора призвала Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом

На выборах президента украинцы за рубежом голосовали за Порошенко.

Украинская диаспора призывает президента Владимира Зеленского ввести электронное голосование для украинцев за рубежом и предоставить им возможность множественного гражданства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди других требований - "соблюдение конституционного права граждан Украины быть избранными и иметь своих представителей в органах государственной власти" и "создание программы возвращения мигрантов".

Также представители диаспоры призвали Зеленского проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, и создать должность штатного советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019, не предусмотрена встреча с украинской общиной ... Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует самую большую в мире зарубежную украинскую громаду. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в обращении.

Обращение подписано представителями украинских организаций в Польше, Канаде, США, Италии, Испании, Ирландии, Португалии, Египте, Индии, Австралии, Швейцарии, Греции, Германии, Франции, Литвы, Малайзии, Бразилии, Иордании, Австрии, Молдовы, Дании и Латвии.

Напомним, на выборах президента в 2019 за пределами Украины был открыт 101 избирательный участок - все они составили заграничный избирательный округ, где проголосовало 59 тыс. 830 избирателей.

Большее количество заграничных избирателей проголосовало за пятого президента Украины Петра Порошенко. Он получил поддержку в 54,73% (32 749 избирателей).