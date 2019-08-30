​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Всенощная «слуг»
​Всенощная «слуг»
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
6 депутатов от "Слуги народа" не голосовали за Кабмин Гончарука
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Украинских моряков отправят "сидеть" на родину, - росСМИ
Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17
Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17
Гонтарева попала под машину
Гонтарева попала под машину
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
ГлавнаяПолитика

Зеленский предложил отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду

Зеленский предложил отменить госфинансирование партий, которые не прошли в Раду
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский предлагает снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политическим силам, которые не прошли в парламент по итогам выборов, но преодолели 2% барьер.

Об этом говорится в законопроекте №1029 о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, который глава государства внес в парламент 29 августа.

30 августа этот проект закона был опубликован на официальном портале парламента.

В частности, президент предлагает выделять ежегодно на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Изменения предполагается внести в ст. 17-2 и ст.17-3 закона "О политических партиях в Украине".

Сейчас право на финансирование уставной деятельности имеют политсилы, которые набрали на выборах в парламент более 2% голосов избирателей. Как сообщалось, госфинансирование в 2020 году могут получить 11 политических партий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также