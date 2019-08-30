Он пообещал каждую неделю привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников за их взяточничество.

Новый Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство будет жестко контролировать выполнение поставленных задач правоохранительными органами страны, а также о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников.

Об этом ново обеспеченный генпрокурор сообщил в ходе своего представления на посту главы Генеральной прокуратуры, передает «Интерфакс-Украина».

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - заявил Рябошапка.

Кроме того, он отметил, что намерен каждую неделю привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, которые того заслужили.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - подчеркнул генеральный прокурор.

На церемонии представления Рябошапки на посту генпрокурора присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и прежний генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.

Напомним, 6 августа Рябошапка заявлял, что до конца года Высший антикоррупционный суд Украины должен вынести более 20 приговоров.

«Если с сентября начнет работать суд, то возможно где-то к концу года мы увидим уже несколько десятков первых приговоров. В каком-то из документов зафиксировано обязательствам Украины, что до конца года будет 20 или 25 приговоров», - утверждал он.