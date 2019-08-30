​"Слуга народа" наметила план борьбы с законодательным спамом

Депутатов ограничат в подаче законопроектов и рассмотрении правок.

Фото: Макс Требухов

Группа народных депутатов от "Слуги народа" внесла в Верховную Раду ряд законопроектов, которые касаются борьбы с законодательным спамом и искусственным затягиванием рассмотрения законопроектов.

Они были поданы 29 августа и обнародованы на следующий день.

Согласно планируемым изменениям: