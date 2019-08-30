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​"Слуга народа" наметила план борьбы с законодательным спамом

Депутатов ограничат в подаче законопроектов и рассмотрении правок.

Фото: Макс Требухов

Группа народных депутатов от "Слуги народа" внесла в Верховную Раду ряд законопроектов, которые касаются борьбы с законодательным спамом и искусственным затягиванием рассмотрения законопроектов.

Они были поданы 29 августа и обнародованы на следующий день.

Согласно планируемым изменениям:

  • отменяется пятничное объявление депутатских запросов, но при этом они должны будут публиковаться на сайте Верховной Рады; при этом депутатов ограничат двумя запросами в неделю (зак. 1036);
  • запрещается внесение законопроектов одни-двумя депутатами (зак.1040);
  • в регламент включается статья о плане законопроектных работ, который будет утверждаться ежегодно (зак.1042);
  • усложняется блокирование подписания законов, для этого необходимо будет минимум 1/3 от конституционного состава Рады;
  • отменяется право депутатов настаивать на каждой правке (зак.1043);
  • вводится полноценный электронный оборот законопроектов и сопроводительных документов (зак.1044).
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