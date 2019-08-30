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Китай официально заявил о невмешательстве в сделку между "Мотор Сич" и китайской компанией

Давление США на Украину в этом вопросе также недопустимо.

Китай официально заявил о невмешательстве в сделку между "Мотор Сич" и китайской компанией
Посол КНР в Украине Ду Вэй
Фото: Анна Стешенко

Китай на официальном уровне заявил о невмешательстве в «коммерческую сделку» между «Мотор Сич» и китайской компанией. Об этом на брифинге заявил Посол КНР в Украине Ду Вэй, передаёт корреспондент LB.ua.

«Все что касается вопроса сотрудничества «Мотор Сич», то это коммерческая деятельность и бизнес между двумя частными предприятиями. В этом контексте я хочу озвучить три позиции. Первое, самое главное, чтобы ведение коммерческой деятельности происходило на рыночных условиях. Второе — Все предприятия, которые ведут такую деятельность на нашей территории должны уважать законы Китая. И третье — права всех предприятий, которые ведут коммерческую деятельность на территории Украины, должны быть защищены», — заявил он.

Посол подчеркнул, что на уровне правительства Китай ни коим образом не оказывает влияние на процесс заключения возможной коммерческий сделки между «Мотор-Сич» и китайским предприятием.

«Это всего лишь бизнес седёлка. И на будущее сложно спрогнозировать, какие будут дальнейшие действия. Но мы точно не участвуем в этом и не вмешиваемся в этот процесс», — добавил он.

Отметим, что американская сторона негативно оценивает возможное сотрудничество «Мотор Сич» и китайской компании.

«Если описать торговую войну США и Китая, то я могу сказать: если нужно воевать в этом ключе, то мы готовы... Никакое давление не заставит нас нагнуть голову, никакое давление не заставит нас подчиниться», — предупредил посол.

На уточняющий вопрос об угрозе передачи украинских технологий «Мотор Сич» Росиии, в случае сделки с Китаем, он сказал:

«Это необоснованные домыслы».

Напомним, 27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве, что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем. Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Мотор Сич.

В Белом Доме считают, что эта сделка даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал. Китай заинтересован в покупке более 50% Мотор Сичи, еще 25% может безвозмездно получить ГК Укроборонпром.

На этом же брифинге Посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и Китая в военной сфере.

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