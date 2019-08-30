Бывший глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми в апреле выехал в Бельгию

Бывший глава Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк с женой и детьми в апреле выехал в Бельгию.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда от 20 августа, который отказал НАБУ об избрании меры пресечения для Вовка в виде содержании под стражей.

"Вручить уведомление о подозрении лично Вовку оказалось невозможным, поскольку согласно информации из баз данных Государственной пограничной службы Украины последний 28.04.2019 выехал с территории Украины в г.Брюссель, Бельгия, и с тех пор не возвращался в Украину. Гражданская жена Вовка с детьми 30.04.2019 года также покинула территорию Украины в направлении Брюсселя", - сказано в нем.

НАБУ попросило Интерпол объявить Вовка в международный розыск, но по состоянию на 30 августа, согласно сайту Интерпола, он не значится в международном розыске.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

Вовк заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.