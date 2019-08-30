Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Труднощі виховання
Труднощі виховання
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
ГлавнаяПолитика

Бывший глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми в апреле выехал в Бельгию

Экс-чиновника разыскивает НАБУ.

Бывший глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми в апреле выехал в Бельгию
Дмитрий Вовк
Фото: prm.ua

Бывший глава Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк с женой и детьми в апреле выехал в Бельгию.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда от 20 августа, который отказал НАБУ об избрании меры пресечения для Вовка в виде содержании под стражей.

"Вручить уведомление о подозрении лично Вовку оказалось невозможным, поскольку согласно информации из баз данных Государственной пограничной службы Украины последний 28.04.2019 выехал с территории Украины в г.Брюссель, Бельгия, и с тех пор не возвращался в Украину. Гражданская жена Вовка с детьми 30.04.2019 года также покинула территорию Украины в направлении Брюсселя", - сказано в нем.

НАБУ попросило Интерпол объявить Вовка в международный розыск, но по состоянию на 30 августа, согласно сайту Интерпола, он не значится в международном розыске.

Напомним, Вовк и еще пять человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

Вовк заявил, что не вернется в Украину из-за отсутствия доверия к правоохранительной и судебной системе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также