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В Днепре состоится лекция Ярослава Грицака об украинской социал-демократии и Украинском государстве в 1917-1920 годах

Также будет представлено исследование о восприятии социал-демократии в украинском обществе.

В Днепре состоится лекция Ярослава Грицака об украинской социал-демократии и Украинском государстве в 1917-1920 годах
Фото: Павло Паламарчук

В среду, 4 сентября, в "Гранд отеле Украина" в Днепре (ул. Короленко, 2, большой конференц-зал) состоится презентация-дискуссия "Социал-демократия: воспоминания из прошлого и восприятие в современном украинском обществе". 

Организаторы - представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Институт Горшенина.

В рамках мероприятия запланирована презентация всеукраинского исследования "Отношение украинцев к социал-демократии", проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине. 

Результаты исследования раскрывают, в частности, следующие вопросы:

  • Каковы политико-идеологические предпочтения населения Украины?
  • Что такое социал-демократия для украинского общества?
  • Какими видят украинцы идеальные взаимоотношения между государством и обществом в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, труда?

Также в ходе мероприятия известный историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак прочитает лекцию "Украинская социал-демократия и Украинское национальное государство в 1917-1920 годах".

Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону 050 346 5189 или по ссылке.

ПРОГРАММА

14:30 - 15:00 - Регистрация участников, кофе

15:00 - 15:45 - Презентация всеукраинского исследования "Отношение украинцев к социал-демократии"

Спикеры:

  • Светлана Балюк, руководитель исследовательских программ Института Горшенина 
  • Наталия Клаунинг, руководитель информационного департамента Института Горшенина

Комментарий:

• Ярослав Грицак, историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета 

15:45-17:00 - Лекция "Украинская социал-демократия и Украинское национальное государство в 1917-1920 годах"

  • Ярослав Грицак, историк, доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета

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