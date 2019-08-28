Большинство жителей Донбасса считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины

Число видящих непризнанные образования частью России с 2016 года сократилось более чем вдвое.

Большинство жителей украинского Донбасса по обе стороны линии соприкосновения считает частью Украины его районы, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов.

Это следует из опроса, проведенного берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) на Донбассе в феврале-марте текущего года. Его результаты были обнародованы во вторник, 27 августа. передает Немецкая волна.

В частности, 54,5% респондентов из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" считают эти территории частью Украины. Из них 31% (в 2016 году – 35%) хотели бы, чтобы непризнанные образования получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента (в 2016 году – 20,6%) выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений.

При этом 18,3 (в 2016 году – 11,4%) процента опрошенных в "ДНР" и "ЛНР" хотели бы вхождения этих образований в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% (в 2016 году – 33,1%) - с получением автономного статуса.

В основной части Донбасса, которая находится под контролем Киева, свыше 95 процентов опрошенных считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. Из них 64,7 процента (в 2016 году – 65,7%) считают, что должно быть восстановлено состояние перед началом конфликта в Донбассе. Около трети (30,7%) респондентов выступили за получение регионом автономного статуса в составе Украины. Тремя годами ранее подобные взгляды выразили 26,7 процента жителей.

Число видящих непризнанные образования частью России (без предоставления автономии) с 2016 года сократилось более чем вдвое - с 5 до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения "ДНР" и "ЛНР" автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента (в 2016 году – 2,6%) жителей Донбасса, контролируемого Киевом.

Результаты опроса, проведенного спустя пять лет после начала конфликта на востоке Украины, являются важной поправкой к официальной риторике российских властей, подчеркивает директор ZOiS Гвендолин Зассе.

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.