83% украинцев считают себя патриотами, - опрос "Рейтинга"

83% украинцев, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают себя патриотами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українські Новини".

Респондентов просили ответить на вопрос: как бы вы сами себя охарактеризовали - как патриота своей страны или нет? В итоге 60% опрошенных заявили, что да, безусловно, они считают себя патриотами, а 23% - скорее считают себя таковыми. 7% респондентов заявили, что скорее не являются патриотами, 4% - безусловно не патриоты, а 6% - затруднились ответить.

Также респондентов просили ответить на вопрос: если бы сегодня стоял такой выбор, поддержали ли бы они провозглашение независимости Украины. 67% опрошенных ответили, что, безусловно, поддержали бы, а 15% - скорее бы поддержали. При этом 6% респондентов однозначно не поддержали бы провозглашение независимости, 6% - скорее нет и 6% - затруднились ответить.

При этом, 36% респондентов не посещают массовые мероприятия, посвященные Дню независимости, 34% - посещают, но не каждый год, 25% - посещают почти каждый год и 5% - не празднуют это событие.

Опрос проводился с 7 по 12 августа среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Напомним, в июне 49,5% украинцев высказались за автономию неподконтрольных территорий Донбасса.