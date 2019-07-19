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Зеленский попросил украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне"

"Этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы".

Зеленский попросил украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в проект "Государство в смартфоне" и призвал граждан Украины принять участие в онлайн-опросе.

Об этом он написал на своей официальной странице в фейсбуке.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе", - отметил Зеленский.

Напомним, выступая на IT-форуме в Киеве, Зеленский призвал объединить усилия для внедрения электронного управления в стране, а также объявил о запуске проекта "Лифт".

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