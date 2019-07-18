На Закарпатье уволили главу полиции

Начальника Главного управления Национальной полиции Закарпатской области Романа Стефанишина освободили от должности.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники.

Одной из причин увольнения начальника управления МВД в Закарпатской области называют отсутствие борьбы с подкупом избирателей в области.

По информации издания, место главы полиции Закарпатья займет первый заместитель начальника департамента внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Рубель.

Роман Стефанишин был назначен начальником ГУНП в Закарпатской области в сентябре 2016. До этого он был руководителем Ужгородского горотдела.