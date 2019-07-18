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На Закарпатье уволили главу полиции

Причиной увольнения Стефанишина называют отсутствие борьбы с подкупом избирателей.

На Закарпатье уволили главу полиции
Роман Стефанишин
Фото: mukachevo.net

Начальника Главного управления Национальной полиции Закарпатской области Романа Стефанишина освободили от должности.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники.

Одной из причин увольнения начальника управления МВД в Закарпатской области называют отсутствие борьбы с подкупом избирателей в области.

По информации издания, место главы полиции Закарпатья займет первый заместитель начальника департамента внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Рубель.

Роман Стефанишин был назначен начальником ГУНП в Закарпатской области в сентябре 2016. До этого он был руководителем Ужгородского горотдела.

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