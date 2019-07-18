Служба безопасности Украины по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности в пользу Федеральной службы безопасности России задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел.

Пресс-центр ведомства информирует, что контрразведка СБУ разоблачила неназванного жителя Полтавской области, который был завербован в 2014 году на территории аннексированного Крыма. Вербовку, по данным ведомства, осуществляли бывшие сотрудники самого СБУ, которые перешли на сторону России.

"Выполняя задание российской спецслужбы, злоумышленник через личные связи осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, принимавших участие в АТО/ООС. Собранные материалы агент пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч с кураторами на территории АР Крым и РФ", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

В ходе обысков по месту жительства агента правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители информации, на которых обрабатывались и хранились собранные данные и документальные материалы, средства связи, используемые им для контактов с представителями российской спецслужбы, компьютерную технику, а также средства в иностранной валюте, в т.ч. российских рублях.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о ему избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее в июле СБУ обнаружила у подполковника Нацгвардии с допуском к гостайне российское гражданство.