Парубий повторно отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания Рады

"Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу..."

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий повторно объяснил президенту Владимиру Зеленскому причины отказа в созыве внеочередного заседания парламента и попросил главу государства привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вчера я вежливо попросил Вас исправить эту ошибку. А также предоставил аргументированное, развернутое и исчерпывающее юридическое обоснование. Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма Президента в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Парубий подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

"Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - добавил Парубий.

Напомним, 16 июля президент Зеленский направил Парубию письмо, в котором попросил его созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив. Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

18 июля Зеленский направил новое письмо Парубию, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля и таким образом, согласно законодательству, до этой даты по требованию определенных Конституцией лиц спикер должен созвать внеочередное заседание Рады. Зеленский обвинил Парубия в том, что он "просто не способен на самопожертвование на благо украинского народа".

Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность", - прокомментировал свое послание Владимир Зеленский.

В мае Рада уже проводила внеочередное заседание по просьбе Зеленского. Оно завершилось безрезультатно, так как депутаты отказались менять избирательное законодательство по предложению президента.