Соратники Зеленского вернули России деньги и расторгли договор на финансирование фильма

Российская медиа-компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит соратникам президента Украины Владимира Зеленского, вернула назад полученные из бюджета РФ средства на финансирование киноленты "Вниз".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", передает Радио Свобода.

Согласно данным Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, 4 апреля 2019 Минкультуры РФ и ООО "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Согласно ему, было принято решение о расторжении договора от 25 октября 2017 о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России.

В соглашении говорится, что "Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 млн рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 млн гривен.

Кроме того, согласно третьему пункту нового соглашения, ООО "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 млн 160 тыс. рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

В начале 2019 "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры владеют компанией в России, несмотря на заверения тогда еще кандидата в президенты, что закрыли бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".

Владимир Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал его и извинился перед журналистами.

Тогда выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования из бюджета России и получила 35 млн рублей на финансирование фильма-триллера "Вниз".

В марте "Схемы" сообщали, что Владимир Зеленский лишился доли в российском кинобизнесе в пользу Андрея Яковлева - автора "Студии Квартал-95". Он вышел из кипрской компании-основательницы ООО "Грин Филмс" Green Family LTD. После этого доли в Green Family LTD распределились так: Андрей Яковлев - 400 евро, Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро, Appex International LTD Тимур Миндич - 1000 евро.

Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры - давние бизнес-партнеры Зеленского по "Кварталу 95". Тимур Миндич - соратник Игоря Коломойского и бизнесмен, имеющий долю в приближенных к олигарху медиаструктурах.

21 мая 2019 Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.

Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".