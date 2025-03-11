Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах

Київські театри завжди вибагливі й перебірливі у виборі літератури для постановок і щоразу намагаються здивувати якоюсь маловідомою (чи, навпаки, популярною на весь світ) п’єсою або ж спеціально написаним до вистави текстом. Тож цієї весни на столичних сценах з’являться постановки за творами Сковороди і Франка, Шекспіра і Евріпіда, Підмогильного і Майка Йогансена, Карла Орфа і Йоганна Штрауса, Лесі Ворониної і Амелі Нотомб. Чекаємо на прем’єри від відомих українських режисерів Дмитра Богомазова, Тамари Трунової, Дмитра Захоженка, Раду Поклітару й іноземних — Річарда Нельсона, Андреаса фон Шліппе, Дати Тавадзе, Радека Стемпіня.

НАЦІОНАЛЬНІ ТЕАТРИ

Театр оперети

Зовсім недавно Київський національний академічний театр оперети поновив у репертуарі мюзикл відомого американського композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» у постановці керівника закладу Богдана Струтинського. Цей мюзикл показали на Бродвеї понад тисячу разів, він отримав чотири премії Тоні. Історія про акторів, що працюють у театрі над постановкою вистави «Приборкання норовливої» Шекспіра, обертається навколо непростих взаємин колишнього подружжя і колег по сцені — скандальної актриси Ліллі Ванесси й не менш норовливого актора Фреда Грехема. З героями мюзиклу відбуваються ті самі події, що й зі шекспірівськими персонажами, яких вони грають на сцені. Костюми для Національної оперети створила відома литовська художниця Вілма Галяцкайте-Дабкіене. Головні ролі виконують Валентин Котенко, Олексій Кириллов, Ірина Беспалова-Примак, Ася Середа-Голдун, Тамара Ходакова, Катерина Ясенчук, Мар’яна Боднар. Виставу можна переглянути 13 квітня.

Фото: надано автором Опера «Місяць», праворуч Тамара Трунова.

28 та 29 березня Оперета представить прем’єру опери на 1 дію «Місяць» Карла Орфа, що заснована на казці братів Грімм. У театрі зазначають: «На перший погляд, це комічна й абсурдна історія про зухвалу крадіжку того, що водночас належить усім і нікому. Проте за цією зовні легкою оповіддю ховається захоплива, сповнена несподіванок і зовсім не дитяча музична подорож — від народження протизаконної авантюри до її неминучих наслідків, що ведуть до сумного прозріння і, зрештою, до світлого й справедливого фіналу». Ставить виставу Тамара Трунова, лауреатка численних театральних нагород (Шевченківська премія, «Київська пектораль», відзнака Women in Arts, Фестиваль-Премія «ГРА» та ін.). Над постановкою також працюють диригент Ділявер Осман, балетмейстерка Кристина Шишкарьова, хормейстер Максим Ковальчук, художник Владлен Одуденко. У виставі задіяні актори: Володимир Одринський, Віталій Іванов, Олександр Чувпило, Максим Гара, Артем Куріний, Ірина Беспалова-Примак, Катерина Левицька й інші.

Театр Лесі

Прем'єру вистави «Брати» за мотивами класичного фільму «Рокко та його брати» Лукіно Вісконті в постановці актора й режисера Олександра Кобзаря, що Національний академічий драматичний театр імені Лесі Українки планував на лютий, перенесли на 28 березня. Про неї ми писали в зимовому анонсі. А на квітень запланували випуск вистави «Косметика ворога» за п’єсою бельгійської письменниці Амелі Нотомб. Баронеса, майстриня абсурду й парадоксу, королева бестселерів, готична принцеса Європи — так охрестили письменницю журналісти. Твір різкий, часом шокує, неприємний і водночас привабливий. Трилер чистої води, запевняють у театрі. Події розгортаються в аеропорту: рейс головного героя затримали, до нього підсідає нахабний дивак, що лякає своєю настирністю. Разом з героями цієї моторошної історії глядачам доведеться пройти всі стадії прийняття неминучого: заперечення, злість, торг, примирення. А ще — познайомитися з внутрішніми демонами й витягнути на поверхню наймерзенніше в собі. Над постановкою працює актор і режисер театру Євген Лунченко. У його рішенні психологічний експеримент Амелі Нотомб з елементами горору подекуди набуватиме гумористичного, майже анекдотичного характеру. У головних ролях — Олександр Валюк і Віталій Овчаров.

Фото: Ірина Сомова Вистава 'Брати'.

У квітні також очікуємо прем’єри трагедії Евріпіда «Благальниці». Сюжет твору описує політичну ситуацію в Давній Греції V ст. до н. е., коли після масштабної битви між Фівами й Аргосом переможці відмовилися віддавати тіла полеглих воїнів для поховання. У виставі зайняті Кирило Парастаєв, Ніна Ніжерадзе, Олексій Поліщук та ін. Постановку втілить польський режисер Радек Стемпінь: він вивчав театрознавство й польську філологію в Ягеллонському університеті і драматичну режисуру в AST у Кракові. Дебютував з виставою «Фрекен Жюлі» в Народному театрі у Кракові, за яку отримав нагороду ZAIKS на Форумі молодих режисерів 2018 року. Лауреат нагороди Леона Шиллера 2019 року.

Фото: Ольга Сміхович Репетиція вистави 'Благальниці.'

Ще в театрі є домовленості з Іваном Уривським про постановку «Землі» Ольги Кобилянської, з Дмитром Богомазовим про «Джулію Фарнезе» Ліона Фейхтвангера, з Андрієм Жолдаком про проєкт під робочою назвою «Дім», з Ґжеґожем Яжиною про виставу за творами Лесі Українки, Сартра, Евріпіда й Есхіла.

Театр Франка

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка триває програма «Голос Театру», створена для підтримки мистецьких колективів у прифронтових зонах. Це можливість говорити про важливе і підтримувати тих, хто творить мистецтво попри виклики війни. У рамках цієї програми свої вистави недавно показали киянам Сумський національний театр («Птах на горищі» за п’єсою Олега Михайлова в постановці Владислава Писарева, «Украдене щастя» Франка в режисурі Дмитра Некрасова), Херсонський театр імені Миколи Куліша («Одноденний герой» Володимира Туки в постановці Сергія Павлюка).

Фото: надано автором Репетиція вистави 'Невеличка драма'.

3 квітня Театр Франка анонсує прем’єру «Невеличкої драми» за п'єсою Валер'яна Підмогильного, яку ставить Ігор Білиць, режисер Національного театру Заньковецької, актор, викладач і драматург. Його творчість вирізняється глибоким аналізом суспільства, сміливими експериментами та прагненням до високих театральних стандартів, а вистави досліджують соціальні конфлікти, національну ідентичність й особистісний вибір. Тому для своїх постановок він обирає передусім українську сучасну драматургію: Павла Ар’є, Лєну Лягушонкову, Віру Маковій. Одна з останніх його робіт — вистава «Доця» за романом Тамари Горіха Зерня — отримала торік дві відзнаки Фестивалю-Премії «ГРА». Для постановки в Театрі Франка режисер обрав інтелектуальну прозу Підмогильного, який тонко відчував кризу інтелігенції, боротьбу людини зі собою, її спроби знайти рівновагу між внутрішнім світом і суворою реальністю. Виставу покажуть на Камерній сцені імені Сергія Данченка — це простір, де особливу увагу приділяють глибокій взаємодії актора і глядача, що відповідає режисерському стилю Білиця. Художницею вистави є Анна Машковська, хореографкою — Ольга Семьошкіна. У виставі гратимуть Катерина Артеменко, Анна Снігур-Храмцова, Іван Залуський, Артем Слюсаренко, Андрій Романій, Петро Панчук, Анатолій Гнатюк й інші актори.

Фото: надано автором Репетиція вистави 'Арлезіанка'.

Навесні нову роботу на сцені Театру Франка представить режисер Дмитро Богомазов, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка, «Київської пекторалі», Премії ім. Леся Курбаса. Він репетирує виставу за п’єсою «Арлезіанка» (прем’єра призначена на 7 травня 2025 р.). Автор п’єси — Альфонс Доде, видатний французький письменник середини ХІХ сторіччя, але на драматичній сцені України його ім’я з’явиться вперше. За поетичне чуття, творчу фантазію і тонкий гумор цього романіста, поета і драматурга високо цінував Іван Франко: він навіть присвятив йому велике критичне есе в «Літературно-науковому віснику». «Арлезіанка» — це історія шаленого і трагічного кохання наївного сільського юнака Фредері до звабливої красуні з міста Арля. Зачарований вродою обраниці Фредері прагне негайно одружитися, та напередодні весілля дізнається про сумнівну репутацію нареченої. Сюжет доволі простий, але в цій, на перший погляд, житейській історії стільки поезії, чуттєвості й емоційної глибини, що, коли її поклав на музику Жорж Бізе, вона стала широко відомою у світі як однойменна опера. У виставі Дмитра Богомазова теж буде багато музики, а Фредері з юного селянина перетвориться на поета й музиканта. Пісні, які лунатимуть зі сцени, спеціально для вистави створюють самі актори. Серед них є й композиції на вірші самого Альфонса Доде. У ролі Фредері поряд з уже відомим Віталієм Ажновим на франківській сцені дебютує юний Іван Довженко — студент Національного університету ім. І. Карпенка-Карого (курс Богдана Струтинського). В інших ролях — Ксенія Баша, Тамара Антропова, Марина Кошкіна, Андрій Самінін, Олександр Ярема, Віктор Жданов, Іван Шаран, Михайло Кукуюк, Дмитро Рибалевський, Олена Хохлаткіна й інші. Постановники перенесли давню історію в наш час і змінили її географію — замість ферми на півдні Франції дії відбуваються на ранчо в американській західній провінції (сценографія Петра Богомазова, костюми Тетяни Овсійчук). Звичайно, прискіпливі глядачі навряд чи знайдуть у тих безкраїх землях місто Арль, але відомо, що кохання й нестримна пристрасть не мають меж і кордонів.

МУНІЦИПАЛЬНІ ТЕАТРИ

Театр «Золоті ворота»

Навесні в театрі «Золоті ворота» планують відновити виставу «ІН-ШІ» литовської режисерки Андри Каваліускайте. У цій виставі звучать історії реальних людей, що пройшли через психологічне й сексуальне насилля, а також інші гостросоціальні питання. Назва «ІН-ШІ» символічна й натякає на стигматизацію в нашому суспільстві людей з травматичним досвідом, а також підкреслює зв'язок матері й дитини (in she). «Останнім часом ми стикаємося з проявами агресії, харасменту, знущання. Побиття дівчинки-підлітка в Білій Церкві, суспільний рух «Не мовчи», пов'язаний з насильницькими діями викладачів творчих вишів. Зосередивши увагу на боротьбі із зовнішнім ворогом, ми маємо тримати у фокусі уваги рівень агресії всередині суспільства. Ця вистава наочно показує, яка трагедія може статися в житті людини, якщо суспільство буде закривати очі на насилля над нею», — коментують у театрі. Також навесні «Золоті ворота» представлять виставу в постановці режисерки Тетяни Губрій. «Матеріал стане для глядача сюрпризом».

Фото: Анастасія Мантач Вистава 'ІН-ШІ'.

Київська опера

Київський муніципальний академічний театр опери та балету розпочав роботу над новою виставою, якою планує завершити свій 43-й сезон. Це рок-опера «Патріот» про покоління 1990-х — людей, які ніколи не зраджували українські інтереси, були учасниками всіх буремних подій в історії нашої країни й першими пішли на фронт, коли почалася Велика війна. У виставі використають музику знакових українських гуртів і виконавців, таких як «Брати Гадюкіни», «Кому Вниз», «Плач Єремії», Кузьма Скрябін і Марія Бурмака. Наразі на фейсбук-сторінці театру оголосили кастинг на виконавців головних ролей. Хто буде постановником рок-опери, поки що невідомо.

Фото: Вадим Гнідаш Попередня прем'єра 'Фальстаф'.

Театр драми і комедії

15 і 16 березня Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на «Короля Ліра» Шекспіра (у перекладі Юрія Андруховича). Трагедію ставить режисер Дмитро Захоженко (головний режисер львівського Театру Лесі, лауреат Фестивалю-Премії «ГРА» 2019, 2021, 2023 років), сценографію створює Олексій Хорошко, костюми — Дарина Татарова, музику — Оксана Цимбаліст і Володимир Помірко, пластичне рішення — Антон Вахліовський. На сайті театру зазначають: «Це не розповідь про спадкову монархію, не щоденники королівської сім’ї і тим більше не казка про квітуче королівство. Це історія про жорстоку реальність, яка приходить на зміну солодким ілюзіям. Адже парад улесливості й лицемірства обертається катастрофою для цілої країни. Неусвідомлений вибір стає точкою неповернення для кожного героя твору Вільяма Шекспіра». Режисер обіцяє відверту, живу й близьку сучасному глядачеві виставу. Короля Ліра гратиме Олег Стефан, дочок Ліра — Анастасія Пустовіт, Анна Романова, Анастасія Карпенко, Поліна Василина, Анастасія Нестеренко й Маргарита Цимбал.

Фото: надано автором Афіша вистави 'Король Лір'.

У квітні в театрі розпочнуться репетиції вистави «Кавказьке крейдяне коло» за п’єсою Бертольда Брехта, режисером якої буде Дата Тавадзе (Грузія). Прем’єра запланована на 31 травня. Цю виставу подарував лівобережному театру ризький театр «Дайлес». На українську сцену постановку перенесуть з адаптованими сценографією та декораціями, костюмами й реквізитом. Українська прем’єра буде не копією ризької, а повноцінною виставою, яка відрізнятиметься не лише акторським складом.

Малий театр

15 березня Український малий драматичний запрошує на лекцію філософа й письменника Тараса Лютого, яка передуватиме виставі «Сумнів» у межах проєкту «Театр у контексті». Лекція називається «Сумнів: куди веде філософія скептицизму»; присутні спробують розібратися, є сумнів сильною позицією чи слабкою, поміркують, навіщо нам сумніватися та як не розгубитися, потрапивши в ситуацію, коли панує догматизм або абсолютна відносність, а також з’ясують, куди нас скеровує скептицизм — до згуби чи розмислу.

Фото: надано автором Вистава 'Сумнів'.

На кінець квітня театр запланував прем’єру за романом Майка Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію», над якою працює режисер Артем Вусик. На глядачів чекає трохи харківського вайбу в центрі Києва: Майк Йогансен і Артем Вусик — харків’яни, а Харківщина є частиною Слобожанщини.

Наприкінці весни режисерка Олена Щурська поставить комедію «Учитель» за маловідомою однойменною п’єсою Івана Франка. Уперше її опублікували під назвою «Кого зненавидять боги...». Це початок латинської приказки, яка має закінчення «...того зроблять учителем».

Київ Модерн-балет

Київ Модерн-балет готує прем’єру на дві дії «На прекрасному блакитному Дунаї» в постановці головного балетмейстера театру, лауреата багатьох конкурсів і премій Раду Поклітару. Новинка на музику Йоганна Штрауса відкриє глядачам світ Відня золотої епохи XIX ст. — з його розкішними балами, блиском маскарадів й атмосферою невпинного свята. Витончена хореографічна комедія положень занурить у вир подій, де любовні пригоди переплітаються з несподіваними сюжетними поворотами й елегантним гумором. Постановка поєднає сучасний пластичний театр зі стилізацією бальних танців епохи ар-нуво. Пристрасна й невловимо ностальгійна музика Штрауса оживе на сцені в новому хореографічному прочитанні. Над візуальним оформленням працюють художник костюмів Дмитро Курята й авторка відеопроєкцій Ольга Нікітіна. Балет «На прекрасному блакитному Дунаї» обіцяє стати знаковою подією театрального сезону, запропонує глядачам новий погляд на епоху, де музика й танець були мовою почуттів і пристрастей. Прем’єра запланована на 26 червня й 3 липня на сцені МЦКМ «Жовтневий палац».

Фото: надано автором Репетиція балету «На прекрасному блакитному Дунаї», Раду Поклітару ( в центрі).

Театр на Подолі

Навесні Київський академічний театр на Подолі, якому в листопаді 2024 року присвоїли ім’я засновника Віталія Малахова, планує дивувати глядачів прем’єрами міжнародного рівня. Річард Нельсон — американський драматург і режисер (у доробку близько 50 постановок, 10 кіносценаріїв і радіоп’єс), володар визначних театральних премій США та Великої Британії, почесний митець Royal Shakespeare Company, який торік у театрі поставив за власною п’єсою «Тускульські бесіди», продовжує співпрацю і цього року. Протягом кількох місяців в Україні Річард захопився історією нашого театру. З його досліджень народилася нова п’єса про Леся Курбаса та його унікального «Макбета», що став першою постановкою Шекспіра українською. На початку 2025-го Річард повернувся в Україну та працював над виставою «Як стихне шуру-буря зла» (переклад Юлії Сосновської). Героїні вистави пліткують, репетирують, готують їжу та жартують із себе самих, поки більшість трупи на чолі з Курбасом відвідує виставу, яку місцевий єврейський театр поставив спеціально до їхнього приїзду. І все це — в постійному страху, розгубленості й невизначеності через війну, відчуваючи сильну потребу бути разом. У виставі грають Катерина Чікіна, Марія Деменко, Юлія Брусенцева, Наталя Кобізька, Олена Корзенюк і Марія Кос. Прем’єра відбулася 7 березня, наступні покази —- 19 березня, 5, 6 і 24 квітня.

Фото: Лєнка Кириченко-Поволоцька Вистава 'Як стихне шуру-буря зла.'

Квітневою прем’єрою стане театральна адаптація відомого роману Сьюзен Гілл від Стівена Маллатратта «Жінка в чорному». Цей текст обожнює і кінематограф, і сцена, хоча в Україні його важко назвати популярним. Театр на Подолі планує ексклюзивно поставити справжній горор зі спецефектами, від яких закипатиме кров, а у фіналі буде по-справжньому моторошно, як і належить якісному жаху. Щоб досягти потрібного ефекту, театр запросив для постановки Андреаса фон Шліппе, режисера й художника з Німеччини, головного художника Австрійського фестивалю, який має десятирічний досвід роботи з театральними технологіями. Він уже був художником романтичної історії «Сніг у квітні» за Теннессі Вільямсом, і глядачі могли оцінити його смак, метафоричність і сценографію, органічно поєднану з технологіями. У новій постановці обіцяють кардинально іншу історію: з голограмами, світловими ефектами та яскравою грою акторів. Прем’єра горору запланована на 11, 12, 13 квітня.

Фото: надано автором Афіша вистави 'Жінка в чорному' .

Театр на Липках

Наприкінці зими Київський академічний театр юного глядача на Липках поновив у репертуарі одну зі своїх знакових вистав — пластичну драму «Кураж» у постановці хореографа, актора і режисера, військовослужбовця Олексія Скляренка. Це історія жінки, яка йде крізь війну. «Війна приходить у свідомість людини руйнівним жахом, але з плином часу людина пристосовується, обживає війну і обживається в ній. На війні закохуються і сваряться, жартують, сміються, радіють зустрічам з друзями, на війні прощаються і втрачають». Поставлена задовго до повномасштабного вторгнення, позачасова, без жодного слова, вистава вражає динамічною зміною психологічних станів, емоційною потужністю, простотою засобів і водночас високим символізмом. У головних ролях — Лариса Руснак і Олексій Скляренко. Актори Володимир Скорик і Вадим Пантус, що грали в попередньому складі вистави, нині у ЗСУ, а Володимир Ковбель зник безвісти під час воєнних дій. Наступний показ відбудеться 29 березня.

Фото: Анастасія Телікова Вистава 'Кураж' .

Акторка і режисерка театру Ірина Стежка репетирує виставу для сімейного перегляду «Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Небезпечне розслідування» за оповіданнями «Детектив при смерті» і «Пістрява стрічка» відомого англійського письменника Артура Конана Дойла. Сценографію створює Андрій Александрович-Дочевський, неодноразовий лауреат премії «Київська пектораль», у доробку якого понад 80 художніх оформлень до вистав у театрах України та за кордоном. Над пластичним рішенням працює Анжеліка Борисова, над музичним — Володимир Борисов. У головних ролях: Шерлок Холмс — Олександр Вілков, доктор Ватсон — Костянтин Попудренко, місис Хадсон — Валерія Чайковська. Прем’єра запланована на березень-квітень. До постановки недавно взялася також молода режисерка Поліна Науменко, яка обрала дитячу пригодницьку науково-фантастичну повість «Таємне товариство боягузів» сучасної української письменниці, лауреатки численних літературних конкурсів Лесі Ворониної. Це буде першопрочитання цього твору на театральній сцені. Написати повість письменницю спонукало бажання позбутися вірусу страху, яким нині заражене наше суспільство, бо, як відомо, найгірші вчинки людина робить під впливом страху. Це буде історія про хлопчика-боягуза Клима, який вступає в Таємне Товариство Боягузів і рятує світ від прибульців з космосу, які поширюють вірус страху й хочуть захопити Землю.

НЕЗАЛЕЖНІ ТЕАТРИ

Театр Драматургів

Театр Драматургів відрізняється від інших театрів: тут рівноправно з прем’єрами від мистецьких угруповань відбуваються перформативні читання сучасних текстів, що переростають часом у цілі фестивалі, а ще проходять освітні проєкти. Серед них Театр ветеранів, що залучає ветеранів, незалежно від їхнього досвіду, до театральної діяльності. Одна з цілей — терапія, яка допомагає адаптуватися до цивільного життя через мистецтво. Результатом торішнього проєкту стала низка написаних ветеранами п'єс. І взимку вже відбулося кілька прем'єр за цими текстами. Однією з перших була вистава «Одноденний герой» за п’єсою «П’єса 22, або Шлях героя» ветерана Володимира Туки, яку поставив Сергій Павлюк у Херсонському театрі (про неї ми писали в зимовому анонсі).

Фото: Мая Максимова Вистава 'І в горі, і в радості'.

У грудні також відбулася прем’єра «Військової мами» за п'єсою ветеранки, бойової медикині Аліни Сарнатської, яку в Театрі Драматургів поставив Олександр Ткачук за участю ветеранів і військовослужбовців. У центрі розповіді — медикиня, яка рятує життя побратимів, але мусить заради цього пожертвувати вихованням власної дитини. Ще одна прем'єра в рамках проєкту відбулася в лютому — «І в горі, і в радості…» за п’єсою «І в горі, і… шототам» актора і воїна Максима Девізорова, яку поставив в Театрі Драматургів Олекса Гладушевський. В основі сюжету особиста історія кохання, яка ще кілька років тому надихала романтиків, читачів світської хроніки, а з початком повномасштабного вторгнення обернулася розчаруванням і зрадою (можна переглянути 29 березня). А ще в лютому в рамках проєкту «Театр ветеранів» вийшла прем’єра вистави «Дружини» за п’єсою акторки Вишні Вишневої в постановці Вікторії Білан-Ращук у Театрі «Особистості». Історія втілена акторками й акторами, серед яких є справжні захисники та дружини військовослужбовців (наступний показ 12 березня).

Фото: надано автором Вистава 'Дружини'.

До 3 березня тривав другий набір у проєкт «Театр ветеранів». Зараз організатори вивчають заявки, відбирають учасників і готують для них програму навчання, яка триватиме 3.5 місяця. Заплановані лекції, майстер-класи, зустрічі з відомими акторами, режисерами та драматургами. Навчання проходитиме офлайн у Києві, є безкоштовним і розпочнеться приблизно в середині березня, зазначають організатори.

Тотеатр

21 березня Тілесно орієнтований театр «Тотеатр» запрошує на передпоказ перформативної вистави-роздуму «ЯкЦЕ?», який відбудеться у приміщенні Центру ім. Леся Курбаса. Жанрово команда визначила виставу як «спробу доторкнутись до об'єму та глибини філософії Григорія Савича Сковороди». В основі постановки, над якою працює режисерка Олена Вахрамєєва, — «Наркісс. Разлагол о том: Узнай себе» Сковороди. Гратимуть Женя Амадор, Наталя Каращук, Анна Гаврилюк, Поліна Потапова, Світлана Наумейко, Дробиш Євгенія, Олена Маріянчук, Наталя Ворошина, Богдан Сорока, Аля Рудейчук, Оксана Бондар, Олександра Тараканова.

Фото: Христина Урсуляк Вистава 'ЯкЦЕ'.

Театр на Михайлівській

На День театру, 27 березня, у Театрі на Михайлівській запланували прем’єру вистави «Не сідайте за кермо, якщо…» за мотивами пʼєси французького драматурга Клода Фортюно «Вчіться керувати автомобілем заочно». Іронічна сюрреалістична комедія від режисерки Олени Аль-Юсеф про те, що найголовніше в житті — це навчитися керувати собою. І в цій справі навряд чи допоможуть (навіть за великі гроші) популярні зараз онлайн-курси. У виставі зайняті актори Максим Бурлака й Андрій Гурін. Це друга прем'єра цього сезону — наприкінці 2024 року театр випустив виставу «Найкращий день та інші неприємності» за п’єсою української сучасної драматургині Марини Смілянець у режисурі Віталія Кіно. Робота створена за ініціативи та підтримки Міжнародної благодійної організації «СОС Дитячі Містечка» та присвячена важливості реформування системи догляду та підтримки дітей, що має на меті забезпечити право кожної дитини на люблячу сім’ю. Це болісна, але водночас світла історія прагне нагадати нам усім, що навіть після найважчих випробувань є місце для надії та змін, особливо коли ми не самотні на цьому шляху.