Вистава “Кортес” театру “Золоті ворота” отримала три номінації премії “ГРА”

Шостий Всеукраїнський театральний фестиваль-премія "Гра" оголосив переможців. До короткого списку премії увійшли 14 вистав, які змагались у семи загальних та шести індивідуальних номінаціях. Церемонія нагородження пройшла у Національному академічному драматичному театрі ім. Франка.

Найкращою драматичною виставою взнали постановку "Вороги. Історія любові" (режисер Максим Голенко) Національного академічного українського драмтеатра ім. Заньковецької. Серед камерних постановок перемогла вистава "Кортес" (режисерка Тетяна Губрій, сценарій Лєни Лягушонкової) Київського академічного театра "Золоті ворота". “Кортес” також переміг у номінації "За найкращу режисерську роботу" та отримав спеціальний приз журі "За найкращу сучасну п’єсу".

Фото: zankovetska.com.ua "Вороги. Історія любові"

Загальний перелік переможців VI фестивалю-премії "Гра"

Загальні номінації:

За найкращу драматичну виставу — "Вороги. Історія любові" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів) — "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота");

За найкращу виставу для дітей — "Жираф Монс" (Харківський академічний театр ляльок імені Віктора Афанасьєва);

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу — "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети);

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру — "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької);

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм — "Веселка на Салтівці" (Харківський альтернативний театр "Нафта");

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни — "Доця" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької).

Індивідуальні номінації:

"За найкращу жіночу роль" — Соломія Кирилова за роль Доці у виставі "Доця"(Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької);

"За найкращу чоловічу роль" — Андрій Кравчук за роль у виставі "Клуб «Зневіра»" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

"За найкращу режисерську роботу" — Тетяна Губрій за виставу "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота");

"За найкращу сценографію" — Костянтин Зоркін за сценографію до вистави "Жираф Монс" (Харківський академічний театр ляльок імені Віктора Афанасьєва);

"За найкраще хореографічне рішення вистави" — Артем Шошин за хореографію до вистави "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької);

"За найкраще музичне рішення вистави" — Іван Кондратов та Віктор Кондратов за музику до вистави "Веселка на Салтівці" (Харківський альтернативний театр "Нафта");

Доаткові відзнаки:

Спеціальний приз журі "За найкращу сучасну п’єсу" — Лєна Лягушонкова за п’єсу "Кортес";

Відзнака журі "За краще використання простору для сценічної оповіді" — "Дзяди"(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка).

Про Фестиваль-Премію «ГРА»: