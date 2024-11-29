Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова думка” припиняє свою діяльність.
Про це повідомляє “Читомо” з посиланням на видавництво.
Як повідомила завідувачка відділу розповсюдження книжкових видань Вікторія Агеєва, “Наукова думка” припиняє свою діяльність за рішенням Національної академії наук (НАН) України. Працівникам про звільнення повідомили за 2 місяці до припинення діяльності підприємства.
“Видавництво “Наукова думка”, якому 102 роки, ліквідовують. Книжок у нас більше ніхто не зможе купити”, — сказала Агеєва.
Згідно з даними сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній “Опендатабот”, щодо установи ініціювали процедуру банкрутства 5 жовтня 2024 року.
Також зачиняється книгарня на вул. Терещенківській та онлайн-магазин видавництва.
Як повідомила голова комісії з припинення Олена Жук, “Наукову думку” ліквідовують у межах процесу оптимізації від НАН. Вона запевнила, що видавництво завершить видання, які залишилися в роботі.
Останнім днем роботи книгарні видавництва “Наукова думка” стане 2 грудня 2024 року.
Видавництво "Наукова думка" — науково-виробниче підприємство, що входить до складу НАН України. Установу створили у 1922 році, а очолив редакцію український письменник, історик та філолог Агатангел Кримський. Останні кілька років видавництво випускало енциклопедії різних напрямів та словники з української мови.