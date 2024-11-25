Читацькі тенденції: як (і чому) Young Adult завойовує книжковий ринок?

Дивлячись на це, можна впевнено сказати, що сьогодні Young Adult завойовує книжковий ринок світу. Але в чому ж секрет його популярності?

Популярність Young Adult літератури зростає з кожним роком. Подивіться на рейтинг найпопулярніших книжок 2024 року за версією Goodreads, міжнародної платформи для читачів: чільні позиції в цьому списку займають переважно книжки для «молодих дорослих». Наприклад, у переліку є роман «Безсила» Лорен Робертс, який українські читачі зможуть побачити зовсім скоро завдяки видавництву Readberry. А ще до нього потрапив «Посібник з убивства для хорошої дівчинки» Голлі Джексон, що навіть через п’ять років від першої публікації залишається цікавим для багатьох.

У першій половині цього року британсько-американське видавництво HarperCollins провело дослідження про тенденції серед читачів. Воно показало, що одним із найпопулярніших нині напрямів у літературі є Young Adult. До того ж не тільки серед підлітків (бо більшість помилково вважає, що під таким терміном заховали саме категорію підліткової літератури). Виявилося, що 46% опитаних, які читають Young Adult, — це люди від 23 років, а 16% читачів взагалі припадає на аудиторію віком 35+.

Література для підлітків чи Young Adult?

Щоб дати відповідь на це питання, насамперед треба зрозуміти, що ж таке Young Adult. В Україні цей напрям літератури з’явився відносно нещодавно, тож частина людей і досі не бачить різниці між підлітковою літературою та літературою для «молодих дорослих». А вона є, хоч і майже непомітна.

Насправді обидва напрями орієнтуються першочергово на підлітків. Але якщо підліткова література розрахована переважно на дітей від 11-12 до 15-16 років, то межі Young Adult трохи більші — приблизно до 22 років.

Визначаючи, до якого напряму належить книжка, потрібно брати до уваги й вік головних героїв. У виданнях для підлітків більшість основних персонажів будуть такого ж віку, як і потенційна аудиторія книжки: зазвичай не більше 15 років. Герої літератури для «молодих дорослих» трохи старші. Це можуть бути старшокласники, які саме закінчують школу, або просто молодь за крок до дорослішання.

Різниця у віці головних героїв пов’язана з темами, які найчастіше порушують у книжках цих напрямів. Підліткова література (очікувано) розповідає про складнощі підліткового віку, взаємини з батьками, друзями, шкільне життя, подолання страхів та інше. Young Adult — це література про дорослішання, тому персонажі таких книг, як правило, старші. Вони вперше зіштовхуються з дорослими проблемами, переживають перші конфлікти з батьками, навчаються брати відповідальність за свої вчинки, намагаються розібратися у своїх почуттях та знайти себе. Наближеним до Young Adult є New Adult, буквально література для новоспечених дорослих (20-30 років), але зараз про нього в Україні говорять ще рідше.

Young Adult як напрям з’явився тоді, коли стало зрозуміло, що не всі книжки можна віднести в якусь конкретну категорію: або літературу для підлітків, або літературу для дорослих. Наведу приклад із «Посібником з убивства для хорошої дівчинки», який наше видавництво видало наприкінці минулого року. Головна героїня книжки — сімнадцятирічна школярка з Британії, тобто потенційною аудиторією роману є підлітки та молодь. Водночас у ньому присутні сцени вбивства, описане вживання алкоголю та психотропних речовин, не кажучи вже про особисті конфлікти героїні (дорослішання, вибір коледжу, помилки минулого та інше), тож рекомендувати його для 12-річних не варто. Отже, це Young Adult.

На українському ринку цей напрям літератури присутній вже давно, просто маркувати його як Young Adult почали лише кілька років тому. Сьогодні янґ-едалт література є в асортименті багатьох видавців. Це пов’язано з великим запитом на такі книжки, що в найближчому майбутньому буде тільки зростати. До прикладу, перший тираж «Посібника...» у 10 000 примірників закінчився майже миттєво, і нам довелося додруковувати новий наклад. За рік українські читачі купили вже 25 000 копій книги. Тоді наше видавництво зрозуміло, що літературу для дітей (і підлітків), на якій, власне, спеціалізується «Ранок», потрібно відділити від літератури для молоді. Так ми створили окремий імпринт Readberry.

Чому літературу для молоді читають дорослі?

Але повернемося до дослідження HarperCollins і питання, чому так багато дорослих полюбляють читати Young Adult. Одна з причин, яку наводять у самому дослідженні, пов’язана зі зміною вікових категорій у реальному житті. Простіше кажучи, більшість молодих людей нині не поспішає дорослішати. Якщо раніше вважалося, що після вісімнадцятиліття людина стає дорослою, то зараз цей момент відтягується до 25 або навіть 30 років. У цей період молоді люди проходять через такі самі проблеми та виклики, як і герої янґ-едалту, а тому для них він є ближчим, ніж книжки для «дорослих».

Ще одна причина — «терапевтичний» ефект такої літератури. Більшість книг янґ-едалту «легкі» для сприймання, вони не змушують читачів довго рефлексувати над складними питаннями. Навіть читаючи детективи чи похмуре фентезі в стилі Young Adult, читач розслабляється та може буквально відпочити за книгою, відволіктися від реальних подій. Це пояснює, чому сьогодні янґ-едалт став особливо популярним в Україні.

На популярність напряму також впливає чисельність його аудиторії. Сьогодні Young Adult має чи не найбільше шанувальників у всьому світі серед інших напрямів літератури. Для кожного читача важлива не лише книга та її зміст, а й можливість обговорити прочитане з іншими, відчути себе частиною великої спільноти.

Young Adult став справжнім трендом у буктоці, букстаграмі та на інших майданчиках. Його фанати часто проводять книжкові клуби, вечірки та інші події за найпопулярнішими книгами, під час яких можна не лише обговорити її сюжет, а й знайти нових друзів. Так, хештег за книжкою «Посібника з убивства для хорошої дівчинки» поставили під 18,8 млн дописів у TikTok, а книжкові вечірки та інтерактивні події-розслідування за її мотивами щоразу збирають багато шанувальників навіть в Україні.

Young Adult — це більше, ніж просто напрям літератури. Його можна розглядати як зону комфорту для молоді. Читаючи янґ-едалт, молоді люди можуть ще раз прожити ті емоції та почуття, які також відчували, або подивитися на важливі події, через які вони проходили в минулому, з іншого боку. Попри свою легкість, такі книжки порушують важливі теми та фактично навчають правильно дорослішати. Ось і весь секрет популярності Young Adult літератури сьогодні. І саме тому в майбутньому ми побачимо ще більше й більше книг для «молодих дорослих».