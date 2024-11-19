Нотатки з Bucharest Forum 2024: що ми можемо зробити сьогодні для майбутнього

Аспен Інститут Київ продовжує свою міжнародну місію — говорити про Україну і для України на провідних світових платформах. Цього року Інститут став партнером Aspen GMF — Bucharest Forum 2024 — важливої міжнародної події для обговорення ключових питань безпеки та стабільності в регіоні. Від виконавчої команди у форумі взяв участь директор програмного розвитку Інституту Денис Полтавець. Також до панельних дискусій долучилися спікери з України. У цьому матеріалі ділимося висновками Дениса.

Хоч як би нам того не хотілося, Україна у переліку світових проблем посідає не перше місце. На жаль, скоріш за все, і не друге. Куди більше середньостатистичного американця або європейця хвилюють глобальніші виклики, наприклад, цифрова революція або зміни клімату. Але в той же час, вони створюють значні можливості для трансформацій цих сфер та фінансової галузі дослідження поведінкової економіки. Особливо гостро ці питання відчуваються поблизу зон великих збройних конфліктів, зокрема в Чорноморському регіоні та на Близькому Сході, де найкраще видно тісний звʼязок між геополітикою, економікою та безпекою.

Від перемоги України залежить глобальне майбутнє Європи

13-й Aspen – GMF Bucharest Forum став ключовою платформою для аналізу та обговорення подібних змін, а також соціальних та політичних наслідків, що супроводжують технологічні та кліматичні революції.

Проте, Мірче Джоане, заступник генерального секретаря НАТО (2019-2024), задав тон всьому форуму і під час свого виступу окреслив війну в Україні як випробування для світового порядку: “Те, як закінчиться війна в Україні, покаже нам, яким буде наше глобальне майбутнє”. Відтак, наша держава та протистояння російському вторгненню стали центральними темами, які проходили червоною ниткою — під час панельних дискусій, а також у кулуарах. На форумі також була помітна серйозність європейців щодо своєї агентності — багато з них вважають, що їхня активна підтримка України може стати визначальною для подальшого розвитку Європейського регіону.

Відновлення уже зараз: що ми можемо зробити для свого майбутнього

Питання відновлення України також стало важливою темою, і тут позиція європейських партнерів була одностайною: діяти треба вже зараз, не чекаючи закінчення бойових дій. Панель “Відбудова України та роль країн Центральної та Східної Європи” була присвячена стратегіям відновлення України. Уже зараз потрібно вибудовувати раціональну економічну політику, яка б підтримувала суспільство і допомогла зберегти довіру до уряду. Економіка країни має розвиватися за будь-яких умов — навіть якщо це потребує розподілу ресурсів чи запровадження нових механізмів підтримки.

На думку багатьох спікерів, відновлення має включати адаптацію нашої економіки до нових реалій. Зокрема, варто переглянути податкову і митну політику, створювати стимули для розвитку нових індустрій та ініціатив. Один зі спікерів, Кирило Криволап, порушив питання будівництва великої транспортної магістралі “Варна-Таллінн”, яка могла б об’єднати Північну і Східну Європу через західну частину України. Такі проєкти не лише сприятимуть економічній стійкості нашої держави в умовах війни, але й забезпечуватимуть значні переваги для всієї Європи у мирний час.

Технології vs гуманізація: за чим майбутнє?

Ще один висновок, який можна зробити з обговорень на форумі, стосується впливу новітніх технологій на суспільство. Багато дискусій форуму були зосереджені на темі штучного інтелекту, які порушили важливу і дедалі актуальнішу тему соціальних розривів. Зокрема, новітні досягнення в галузі штучного інтелекту та автоматизації впливають на різні верстви населення і як їхнє впровадження може збільшувати соціальну нерівність. З одного боку, молодь та ті, хто має доступ до новітніх інструментів і розуміння їх використання, мають переваги і готові до нових викликів цифрової ери. З іншого боку, старше покоління та ті, хто обмежений у доступі до технологій через соціально-економічні або інші причини, ризикують залишитися поза межами цих змін.

Це створює нову форму соціального поділу, де технологічна грамотність стає одним з головних факторів нерівності. Йдеться не лише про надання доступу до технологій, а й про освіту та підтримку розвитку цифрових навичок для всіх вікових та соціальних груп.

Аспен Інститут Київ надзвичайно вдячний партнерам за підтримку і можливість разом формувати майбутнє, де Україна не просто слідує за світовими тенденціями, а сама є їх творцем і активним учасником. Цей форум показав, наскільки важливо нам самим будувати свою суб’єктність на міжнародній арені. Партнерство з європейськими країнами та активна участь України в міжнародних заходах мають стратегічне значення завдяки унікальному досвіду наших фахівців та експертів. Форум став ще однією нагодою підтвердити, що український голос значущий в діалозі з міжнародними партнерами.