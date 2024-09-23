Штучний інтелект допомагає бійцям ЗСУ виявляти 12 тисяч ворожих цілей щотижня, — Міноборони

Українська платформа Avenger є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою.

Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч ворожих цілей завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України.

Про це повідомляють у Міноборони.

Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер. Завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується.

Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу», — зазначила заступник Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міноборони надалі планують розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.