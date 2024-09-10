Компанія Apple презентувала нові флагманські продукти: iPhone 16, Apple Watch та AirPods. Всього показали девʼять новинок, які споживачі зможуть придбати із 20 вересня 2024-го.

Про це пише Forbes Ukraine та Mezha.Media.

Презентація відбулася під слоганом «It’s Glowtime».

Смартфони iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримали вертикальний блок камер, 8GB оперативної памʼяті, кнопку action button для налаштування різноманітних функцій (відкриття камери, ввімкнення ліхтарика, асистента Siri, пошуку тощо) та сенсорну клавішу capture для управління камерою.

Новинки працюватимуть на 40% швидше за iPhone 15. Смартфони доступні у пʼяти кольорах (білий, чорний, рожевий, ультрамарин, блакитний) та двох розмірах – 6,3 дюйма в iPhone 16 та 6,9 дюйма в iPhone 16 Plus. iPhone 16 на 128GB пам’яті коштуватиме $799. iPhone 16 Plus – $899.

Pro-версії iPhone 16 мають найбільші дисплеї, порівняно з іншими смартфонами – 6,3 дюйма та 6,9 дюйма відповідно. OLED-панелі смартфонів стануть яскравішими на 20%. Також вони отримають кнопку "capture". Користувачі Pro-версії зможуть знімати відео з роздільною здатністю у 4K 120 fps. Цього року iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max запропонують вибір з-поміж чотирьох кольорів: Black, White, Natural, Desert.

iPhone 16 Pro на 128GB пам’яті коштуватиме $999. iPhone 16 Pro Max – $1199 на 256GB.

Кожен з нових iPhone матиме функції штучного інтелекту Apple Intelligence у бета-версії після оновлення, яке вийде в жовтні. До кінця 2024-го Apple Intelligence буде доступний виключно англійською. У 2025-му компанія планує додати більше мов.

Фото: EPA/UPG Презентація iPhone 16

Також презентували Apple Watch Series 10 та Apple Watch Ultra 2. Годинник отримав новий дизайн: на 30% більший та на 10% тонший дисплей, порівняно із попередніми моделями. Пристрій заряджається до 80% лише за 30 хвилин. Новий Apple Watch Series 10 коштуватиме $399 до $499. Apple Watch Ultra 2, який буде доступний ще й у чорному кольорі, від $799.

Фото: EPA/UPG Нові годинники Apple Watch

Нові навушники AirPods четвертого покоління вийшли у двох версіях: з шумозаглушенням за $129 та без за $179. У AirPods Max 2 додали порт USB-C, покращили шумозаглушення, а також адаптивний звук. Вартість незмінна – $549.

Фото: EPA/UPG Нові AirPods

Фото: EPA/UPG Нові AirPods