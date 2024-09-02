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У застосунку Армія+ зареєструвалися 150 тисяч військових

Першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України.

У застосунку Армія+ зареєструвалися 150 тисяч військових
Застосунок "Армія+"
Фото: Мінцифра

Вже 150 тисяч військових успішно пройшли авторизацію у застосунку Армія+, який почав свою роботу 8 серпня.

Про це повідомили у Міноборони.

Першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом Армія+ буде масштабована на всі Сили оборони.

На сьогодні військовослужбовцям в Армія+ доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID. 

Загалом понад 500 військових частин уже впровадили Армія+. Завдяки застосунку вже подано 2700 е-рапортів, що мають таку саму юридичну силу, що і паперові. Крім того, від початку роботи Армія+ 45 тисяч військових змогли оновити дані в реєстрі Оберіг. Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від наших захисників та допомагають авторизуватись.

Нещодавно Міністерство оборони вирішило впровадити технологію для захисту мобільних телефонів військових.

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