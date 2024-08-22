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Meta вважає Росію головним джерелом "координованої неавтентичної поведінки" у соцмережах

РФ використовує для підривної діяльності проти України усі можливі інструменти, зокрема, штучний інтелект.

Meta вважає Росію головним джерелом "координованої неавтентичної поведінки" у соцмережах
Meta
Фото: EPA/UPG

У соцмережах Росія залишається головним світовим джерелом "координованої неавтентичної поведінки" щодо України.

Такий висновок зробила компанія Meta у своїй доповіді щодо безпеки.

Meta відзначила, що Росія активно використовує фейкові облікові записи, які є частиною стратегічної мети країни-агресора. Через несправжі акаунти, які поширюють потрібні РФ наративи, організатори схеми вводять в оману реальних користувачів соцмереж.

Також Росія активно використовує усі доступні інструменти для створення і поширення неправдивої інформації та пропаганди щодо України. Зокрема, штучний інтелект. У Meta нагадали, як РФ використовувала із пропагандистською метою вигадані особи журналістів, які "вели" профілі у соцмережах, що додавало цій афері правдоподібності. Цю тенденцію компанія спостерігає з 2019 року. 

РФ просуває свої наративи у різних сферах - це і культура, і тема війни в Україні, і бізнес, і політичні процеси в інших державах, як-от, наприклад, вибори президента у США. Операції Росії будуть спрямовані на те, аби поширювати коментарі кандидатів, які не підтримують допомогу Києву, а натомість критикувати тих, хто думає інакше.

Meta зазначила, що видаляє низку облікових записів, сторінок за порушення стандартів компанії, але чимало продовжують працювати і поширювати російські наративи.

  • Нещодавно російська пропаганда використала персональна дані киянина і зробила його "воєнним злочинцем". В мережі з'явилося відео, на якому начебто українські військові знущаються з літнього чоловіка у Курській області РФ. Згодом російські пропагандисти "верифікували" особу одного з чоловіків і почали поширювати його персональні дані, зокрема, фото і номер телефону. Вороги також без доказів почали звинувачувати його у злочині. 
  • Крім того, аби вигадана інформація була більш правдивою, росіяни створили фейкову сторінку для киянина у "Вконтакте", а також пошту з російським доменом, яким в Україні не користуються. 
  • Також ЗМІ повідомляли про те, що для зриву мобілізаційної компанії в Україні Росія підтримує роботу у різних соцмережах каналів і сторінок, які поширюють фейкові негативні відео про співробітників ТЦК, видаючи контент як нібито справжній.
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