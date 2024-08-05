Китай планує скласти конкуренцію Starlink і запустив першу партію супутників

До 2030 року кількість цих супутників має зрости до 15000.

5 серпня китайське державне підприємство запустило першу партію супутників для мегасузір'я, аби скласти конкуренцію Starlink, передає Reuters.

Запуск проводила компанія Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Він відбувся з космодрому Тайюань, одному з головних китайських центрів запуску супутників і ракет.

Це важливий крок для досягнення стратегічної мети Пекіна - створити власну версію Starlink. Наразі комерційний супутниковий інтернет працює завдяки близько 5500 супутників у космосі та обслуговує споживачів, компанії і державні установи.

Запуск першої партії супутників є частиною плану SSST "Сузір'я тисячі вітрил", також відомого як "План G60 Starlink", який стартував у 2023 році. Він спрямований на розгортання понад 15 000 супутників на низькій навколоземній орбіті. Тут супутники зазвичай працюють на висоті від 300 до 2000 км від поверхні Землі і мають перевагу в тому, що вони дешевші і забезпечують більш ефективну передачу даних, ніж супутники на вищих орбітах.

План SSST полягає у запуску 108 супутників цього року, 648 супутників - до кінця 2025 року, забезпеченні "глобального мережевого покриття" до 2027 року і збільшенні кількості супутників до 15 000 до 2030 року.