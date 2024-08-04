Наслідки атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії 3 серпня 2024 року

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs від 4 серпня із наслідками атаки українських безпілотників на російський аеродром "Морозовськ".

На цих знімках видно наслідки атаки БпЛА Сил оборони України на військовий аеродром окупантів у Ростовській області. Зокрема, уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині летовища, а також сліди пожеж біля інших будівель та місць паркування російських винищувачів.

Наслідки атаки на аеродром Морозовськ у Росії 3 серпня 2024 року

Наслідки атаки на аеродром Морозовськ у Росії 3 серпня 2024 року

На основі знімків можна зауважити, що через атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість винищувачів, які раніше там базувалися.