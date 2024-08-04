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"Схеми" оприлюднили супутникові знімки з наслідками атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії

Наприклад, видно сліди уражень складів із боєприпасами, розташованими у північно-східній частині летовища.

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки з наслідками атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії
Наслідки атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії 3 серпня 2024 року

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs від 4 серпня із наслідками атаки українських безпілотників на російський аеродром "Морозовськ".

На цих знімках видно наслідки атаки БпЛА Сил оборони України на військовий аеродром окупантів у Ростовській області. Зокрема, уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині летовища, а також сліди пожеж біля інших будівель та місць паркування російських винищувачів.

Наслідки атаки на аеродром Морозовськ у Росії 3 серпня 2024 року
Наслідки атаки на аеродром Морозовськ у Росії 3 серпня 2024 року

Наслідки атаки на аеродром Морозовськ у Росії 3 серпня 2024 року
Наслідки атаки на аеродром Морозовськ у Росії 3 серпня 2024 року

На основі знімків можна зауважити, що через атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість винищувачів, які раніше там базувалися.

  • Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Влучили у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.
  • Це вже не перша атака на це летовище. У квітні цього року тут були знищені щонайменше шість ворожих літаків, ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Були дані про втрати ворога загиблими і пораненими - всього 20 військових.
  • У грудні 2023-го внаслідок обстрілу "Морозовська" у Росії були уражені понад десяток російських літаків. Атакували летовище 17 ударних БпЛА. Сім дронів росіяни збили за допомогою ЗРПК "Панцир-С1", а 10 уразили цілі.
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