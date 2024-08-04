"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs від 4 серпня із наслідками атаки українських безпілотників на російський аеродром "Морозовськ".
На цих знімках видно наслідки атаки БпЛА Сил оборони України на військовий аеродром окупантів у Ростовській області. Зокрема, уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині летовища, а також сліди пожеж біля інших будівель та місць паркування російських винищувачів.
На основі знімків можна зауважити, що через атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість винищувачів, які раніше там базувалися.
- Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Влучили у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.
- Це вже не перша атака на це летовище. У квітні цього року тут були знищені щонайменше шість ворожих літаків, ще вісім зазнали суттєвих пошкоджень. Були дані про втрати ворога загиблими і пораненими - всього 20 військових.
- У грудні 2023-го внаслідок обстрілу "Морозовська" у Росії були уражені понад десяток російських літаків. Атакували летовище 17 ударних БпЛА. Сім дронів росіяни збили за допомогою ЗРПК "Панцир-С1", а 10 уразили цілі.