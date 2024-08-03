Сили оборони України вночі завдали удару по аеродрому "Морозовськ" в Росії

Триває злагоджена та ефективна бойова робота ЗСУ по об’єктах російських загарбників.

Уночі 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області РФ. Влучили у склади з боєприпасами.

Про це інформує Генштаб.

Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

"Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях.

Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

Більш детальні результати ураження уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Росії безпілотники атакували аеродром "Морозовськ" і стратегічний комбінат "Атлас" у Ростовській області