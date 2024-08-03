За добу РФ втратила ще 1170 військових, три крилаті ракети і чотири танки

За добу Сили оборони знищили 4 російські танки, 3 крилаті ракети та 1170 російських військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 581 760 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8406 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16238 (+27) од,
- артилерійських систем – 16217 (+56) од,
- РСЗВ – 1135 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 908 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13057 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2410 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21926 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2723 (+4)
Дані уточнюються.