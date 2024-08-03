За добу РФ втратила ще 1170 військових, три крилаті ракети і чотири танки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили 4 російські танки, 3 крилаті ракети та 1170 російських військових.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 581 760 військових.

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