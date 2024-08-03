Угорський міністр оборони похвалив українців і розкритикував Захід

Кілька слів поваги та багато кремлівських наративів.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький під час виступу на фестивалі заявив, що ставиться з повагою до "героїчної та та хороброї боротьби українців".

Як пише "Українська правда", представник уряду Віктора Орбана відзначив зусилля Сил оборони України "як солдат". Натомість як чиновник він повторив чимало тез російської пропаганди.

Наприклад, розкритикував країни Заходу за те, що вони нібито займаються "активізацією" війни, а не стримують її - і це якимось чином дозволило Росії розбудувати військову промисловість.

Міністр також стверджує, що Україна "вичерпує ресурси", а "спроби мирних переговорів" свідчать про наближення завершення війни - проте аргументів, чому бойові дії мають припинитися, Шалай-Бобровницький так і не навів.