В Україні з'явиться професія “демінер”

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт “Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)”.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів”, - розповів заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Він зазначив, що це дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних.

Тепер відбудеться присвоєння коду, упорядкування оплати праці, такожна базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Таким чином, після отримання акредитації від МОН можна буде випускати дипломованих демінерів.

Фахівці, які мають міжнародний сертифікат, зможуть підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Крім того, українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

Розроблений стандарт передбачає 5 рівнів підготовки. Базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступні дають можливість проводити технічне обстеження, розмінування територій, будівель тощо.