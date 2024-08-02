Від початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити більше 1100 разів

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) в липні припинили 36 спроб надання хабарів на суму майже 1,3 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Найбільший розмір хабаря – $9000 – пропонували військовослужбовцю за сприяння в незаконному перетині державного кордону”, - йдеться у повідомленні.
Всього ж від початку дії воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1161 раз. Загальна сума запропонованих хабарів склала понад 13,8 млн гривень.
- На Волині 52-річний харківʼянин пропонував прикордонникам 8400 євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон.