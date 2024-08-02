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Від початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити більше 1100 разів

Загальна сума запропонованих хабарів склала понад 13,8 млн гривень. 

Від початку дії воєнного стану українських прикордонників намагалися підкупити більше 1100 разів
Український прикордонник за роботою
Фото: ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) в липні припинили 36 спроб надання хабарів на суму майже 1,3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Найбільший розмір хабаря – $9000 – пропонували військовослужбовцю за сприяння в незаконному перетині державного кордону”, - йдеться у повідомленні.

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Всього ж від початку дії воєнного стану прикордонників намагалися підкупити 1161 раз. Загальна сума запропонованих хабарів склала понад 13,8 млн гривень. 

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