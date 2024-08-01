За даними слідства, 44-річний завідувач кафедри обіцяв за 10 тис. доларів сприяти у безперешкодному вступі до навчального закладу на магістратуру.

У Харкові поліцейські викрили завідувача кафедри на отримання хабара

Співробітники поліції затримали в Харкові завідувача кафедри після одержання 10 тис. доларів хабара.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Інформація про можливу протиправну діяльність працівника державного університету у м. Харків надійшла до поліцейських у кінці квітня 2024 року.

Правоохоронці з'ясували, що 44-річний завідувач кафедри обіцяв за 10 тис. доларів сприяти у безперешкодному вступі до навчального закладу на магістратуру.

При цьому навчання в університеті надавало можливість уникнення мобілізації до лав ЗСУ.

Правоохоронці затримали освітянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.