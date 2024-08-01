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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, є загиблі

Упродовж дня російська армія била з артилерії та атакувала дронами Нікопольський і Криворізький райони. 

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, є загиблі
Фото: Сергій Лисак

Росіяни понад 15 разів атакували з артилерії і дронами-камікадзе Нікопольський район. Унаслідок обстрілу Нікополя загинули люди.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікополі – двоє загиблих та постраждалий. Й ще один поранений – у Покровській громаді. Це чоловік 62 років. Він лікуватиметься амбулаторно", — повідомив Лисак. 

Під ворожими ударами опинилася і Мирівська громада.

Через атаки росіян потрощені 4 багатоповерхівки, 10 приватних і  4 садові будинки. Понівечена інфраструктура. Окрім навчальних закладів і пожежної частини пошкоджені підприємства та пошта. 

Зачепило також магазин, авто, теплицю, господарські споруди, нежитлову будівлю, лінію електропередач. 

"Бив агресор і по Криворіжжю. Поцілив дроном-камікадзе. Там горіла суха трава", — додав очільник ОВА.

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