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Росіяни продовжують незаконно відбирати житло українців, які виїхали з окупації, — спротив

Окупанти шантажують українців, змушуючи їх або повертатися в окупацію, або відмовлятися від своїх домівок.

Росіяни продовжують незаконно відбирати житло українців, які виїхали з окупації, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

Гауляйтери тимчасово окупованих українських територій звітують про збільшення темпів виявлення "безгосподарчого майна",  чиї власники виїхали з окупації. Згодом вони конфіскують це майно.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У спротиві розповідають, що гауляйтери окупованих територій на півдні України хваляться, мовляв почали виявляти майно українців, які втекли від окупації. Згодом окупанти його "націоналізують", тобто відберуть й передадуть приїжджим росіянам.

Зазначається, що росіяни використовують такий механізм для шантажу українських громадян. Вони змушують їх повертатись на окуповані землі, аби ті переоформили право власності та створили для пропагандистів картину про "повернення українців". 

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