На Одещині затримали ворожого диверсанта, який готував серію підпалів на залізничних об’єктах

Диверсантом виявився місцевий будівельник, який шукав “додатковий” заробіток у Телеграм-каналах. Тепер йому загрожує довічний термін ув’язнення із конфіскацією майна.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Одещині диверсанта воєнної розвідки РФ, який готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомляє СБУ.

Серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. У разі знищення енергообладнання окупанти сподівалися заблокувати переміщення рухомих складів ЗСУ у напрямку передової.

Для вчинення диверсій російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав «додатковий» заробіток у Телеграм-каналах. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Для цього він розвідав локацію першої потенційної цілі – трансформатор біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома «коктейлями Молотова».

Далі фігурант залучив свого знайомого, який за отриманими координатами мав прибути «на місце», вилучити з тайника запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію.

За вказівкою окупантів їхній поплічник планував передати їм відео загоряння, як «звіт» про виконане завдання, та продовжити серію підпалів на території регіону.

Втім, Служба безпеки запобігла подальшим підпалам і затримала диверсанта на початковому етапі його підривної діяльності.

Під час обшуку у нього виявлено саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого тижня на Черкащині упіймали диверсанта, який підпалював об’єкти залізниці та електроенергетики. Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району.