У Криму помер батько ув'язненої окупантами журналістки Ірини Данилович

У Криму помер Богдан Данилович – батько журналістки Ірини Данилович, ув'язненої окупаційним режимом. 78-річний чоловік боровся з онкологічною хворобою, повідомила Суспільне Крим правозахисниця Лутфіє Зудієва.

Поховання відбудеться 2 серпня. Ірина Данилович перебуває в російській жіночій колонії у Зеленокумську (Росія).

Фото: Суспільне Крим Богдан Данилович

Ірина Данилович – кримська громадська журналістка, викрадена росіянами в квітні 2022 року. Вона висвітлювала сфабриковані справи проти політв'язнів. Окупанти засудили її до семирічного ув'язнення за нібито зберігання вибухового пристрою.

Російська ФСБ викрала жінку з зупинки в Коктебелі. У її будинку влаштували обшук. Рідні понад тиждень не знали долю Ірини, а потім знайшли її в СІЗО, розповідав Богдан Данилович Суспільному.