Президент України: після провалу наступу на Харків Росія змінила головну ціль на Покровськ

Після провалу наступу на Харків у Росії змінилася головна мета її нинішньої кампанії. Тепер вона прагне окупувати Покровськ.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю французьким медіа. Він сказав, що Покровськ тепер - пріоритет для ворога.
"Авжеж, там є і Костянтинівка, і вони ціляться на Торецьк, і плани є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу і найбільшу кількість зброї, і КАБів, все що в них є, вони зосерджують на Покровському напрямку", – сказав він.
Щоб стримати ворога потрібні пакети допомоги, зброя і ППО, яка збиватиме літаки, з яких завдають ударів.
- Покровський напрямок є найважчим уже протягом місяців. Саме на ньому захисники щоденно відбивають найбільшу кількість ворожих атак. Ворог поступово захоплює населені пункти.
на Покровському напрямку дуже складна ситуація! на деяких ділянках — критична!— ⚒️ яна східна (@jana_skhidna) July 25, 2024
там де слабше — там і бʼють! основний наступ ведеться вздовж ж/д колії. Новоселівка Перша, Вовче, Воздвиженка, ділянка між Лозуватським і Прогресом — місця найбільшого піздорєза. ситуація вимагає… pic.twitter.com/lkRH8QcMjk