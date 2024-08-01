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Президент України: після провалу наступу на Харків Росія змінила головну ціль на Покровськ

Там ворог сконцентрував найбільшу кількість зброї та окупантів.

Президент України: після провалу наступу на Харків Росія змінила головну ціль на Покровськ
Фото: pokrovsk news

Після провалу наступу на Харків у Росії змінилася головна мета її нинішньої кампанії. Тепер вона прагне окупувати Покровськ.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю французьким медіа. Він сказав, що Покровськ тепер - пріоритет для ворога.

"Авжеж, там є і Костянтинівка, і вони ціляться на Торецьк, і плани є щодо Слов'янська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу і найбільшу кількість зброї, і КАБів, все що в них є, вони зосерджують на Покровському напрямку", – сказав він.

Щоб стримати ворога потрібні пакети допомоги, зброя і ППО, яка збиватиме літаки, з яких завдають ударів. 

  • Покровський напрямок є найважчим уже протягом місяців. Саме на ньому захисники щоденно відбивають найбільшу кількість ворожих атак. Ворог поступово захоплює населені пункти.

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