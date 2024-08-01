Суспільне: у Київській області пошкоджень унаслідок атаки зазнав будинок російського політика Пономарьова

Сам він написав про спробу нападу.

Цієї ночі в Київській області внаслідок падіння уламків російських дронів пошкоджень зазнав будинок російського політика Іллі Пономарьова, а сам він із дружиною був поранений. Про це Суспільному повідомили джерела в правоохоронних органах.

В акаунті в X (Twitter) Пономарьов написав про спробу нападу і додав, що "хрін їм". Подробиці обіцяв опублікувати згодом.

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У офіційних повідомленнях від ОВА та поліції йшлося про двох поранених: чоловіка та жінку. Їх ушпиталили.

Прямих влучань по області не було, але захисники вели бойову роботу проти ударних дронів.

Ілля Пономарьов: хто це і що він робить в Україні

Ілля Пономарьов з 2007 до 2016 року був депутатом державної думи. Себе називає опозиціонером.

У 2002 році став членом російської комуністичної партії і був її членом до 2006. З 2005 став членом групи, яка оголосила про створення нового ліворадикального руху.

До російського парламенту обидва рази проходив за списками партії "Справедливая Россия". У 2013 брав участь у Валдайському клубі, започаткованому російським президентом Путіним.

У 2014 був єдиним депутатом, який голосував проти анексії Криму та "приєднання" його до Росії. Але сам він пояснював, що просто не вважав процедуру правильною, але Крим – "земля руська" і повинен бути в складі Росії. Також він виступав за переговори з російськими бойовиками в східних областях України.

З 2015 року політик переховувався у США, оскільки його батьківщина відкрила проти нього кримінальну справу по справі про розкрадання фонду і позбавила недоторканості.

Громадянином України росіянин став у 2019 – відповідне рішення ухвалив тодішній президент Петро Порошенко. Заснував тут бізнес.

У перший день повномасштабної війни Пономарьов запусти медіапроєкт "Утро февраля". Спершу це були телеграм-канал і канал YouTube, потім додався ще сайт, писав Детектор медіа. Але він не оформив працівників офіційно і не платив їм зарплату, тож ті звільнилися. Проєкт довго не проіснував.