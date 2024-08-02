Головне за ніч та ранок п'ятниці, 2 серпня: понад пів сотні штурмів на Покровському напрямку, удар дроном по автобусу в Дергачах

127 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, спуск на воду корвета "Гетьман Іван Виговський", Олімпійські ігри-2024.

Сьогодні, 2 серпня, близько 9:00 окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді.

Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому стані, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усі постраждалі – працівники-будівельники.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні відбулося 127 бойових зіткнень. Росія завдала п'ятьох ракетних ударів (шість ракет), 63 авіаударів (61 КАБ), здійснила 1190 ударів дронами-камікадзе, понад 4870 обстрілів, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк і Нью-Йорк.

На Покровському захисники відбили 53 штурмові і наступальні дії окупантів. Росіяни концентрувалися в бік Новоолександрівки і Желанного, де провели вісім і 18 атак відповідно. Спробу ворога просунутися вперед зупинили неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1100 солдатів, 42 артилерійські системи, 6 одиниць спецтехніки та 3 танки. Загальні бойові втрати особового складу армії РФ орієнтовно склали близько 580 590 чоловік.

Про інші втрати ворога – в новині.

Міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook заявив про завершення спорудження у Туреччині другого корвета для українського флоту. Корабель "Гетьман Іван Виговський" урочисто спустили на воду у Стамбулі.

Участь в церемонії, окрім урядовця, взяла перша леді України Олена Зеленська, а також командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За словами Умєрова, "Гетьман Іван Виговський" та інший корвет цього проєкту "Гетьман Іван Мазепа", який зійшов з верфі раніше, оснащені найсучаснішою зброєю і стануть "вагомим доповненням до нашого флоту". Україна "зламала домінування росіян на морі, знищивши десятки суден" і активно розширює можливості ВМС в акваторії Чорного та Азовського морів.

Більше на цю тему – в матеріалі "«Гетьман Іван Мазепа»" і концепція нашого флоту.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у заяві, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту, визнав Едмундо Гонзалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі.

За словами голови американської дипломатії, Національна виборча рада республіки досі не надала жодних даних, які б підтвердили її поспішне рішення оголосити Ніколаса Мадуро переобраним на новий термін. Натомість демократична опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Підрахунок свідчить, що Гонзалес отримав більшість голосів із "непереборною перевагою". Цей факт підтверджують і свідчення незалежних спостерігачів, а також результати опитувань на виході з дільниць.

Беручи до уваги "безумовні докази", Сполучені Штати вважають очевидним, що новим президентом Венесуели має стати саме Едмундо Гонзалес, а звинувачення Ніколаса Мадуро на адресу опозиції є безпідставними.

У Вашингтоні привітали Гонзалеса з результатами його кампанії та закликали венесуельський народ розпочати дискусії щодо мирного та законного процесу передачі влади та відновлення у країні демократичних норм.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!