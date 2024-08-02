Окупанти вранці атакували автобус у Дергачах, постраждали семеро людей (оновлено)

Один чоловік у важкому стані.

Сьогодні, 2 серпня, близько 9:00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненими даними, постраждали семеро цивільних. Спершу повідомляли про шістьох поранених, з яких пʼять у середньому стані, один чоловік – у важкому.

Усі постраждалі – працівники-будівельники.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

"2 серпня близько 09:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що військові рф атакували дроном Дергачівську громаду. Безпілотник влучив по автобусу з цивільними людьми", – повідомили в поліції.

У ніч на 1 серпня російська армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Тієї ж доби через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних.