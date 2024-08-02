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Окупанти вранці атакували автобус у Дергачах, постраждали семеро людей (оновлено)

Один чоловік у важкому стані. 

Окупанти вранці атакували автобус у Дергачах, постраждали семеро людей (оновлено)
Фото: скріншот

Сьогодні, 2 серпня, близько 9:00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За уточненими даними, постраждали семеро цивільних. Спершу повідомляли про шістьох поранених, з яких пʼять у середньому стані, один чоловік – у важкому. 

Усі постраждалі – працівники-будівельники. 

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

"2 серпня близько 09:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що військові рф атакували дроном Дергачівську громаду. Безпілотник влучив по автобусу з цивільними людьми", – повідомили в поліції. 

У ніч на 1 серпня російська армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Тієї ж доби через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних. 

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