Окупанти вранці атакували автобус у Дергачах, постраждали семеро людей (оновлено)

Сьогодні, 2 серпня, близько 9:00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За уточненими даними, постраждали семеро цивільних. Спершу повідомляли про шістьох поранених, з яких пʼять у середньому стані, один чоловік – у важкому.
Усі постраждалі – працівники-будівельники.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
"2 серпня близько 09:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що військові рф атакували дроном Дергачівську громаду. Безпілотник влучив по автобусу з цивільними людьми", – повідомили в поліції.
У ніч на 1 серпня російська армія завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини. Тієї ж доби через російську агресію на Харківщині загинули двоє цивільних.