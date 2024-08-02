Уночі окупанти поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури Херсона

Були знеструмлені частини двох районів міста.

Під час нічних обстрілів Херсона російські окупаційні війська поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, електрика зникла в окремих місцях на кілька хвилин. Частина Центрального та Дніпровського районів міста була знеструмлена до 5.00. Через загрозу повторних атак спеціалісти не могли вночі приступити до ліквідації аварії.

Зранку енергетики задіяли резервні лінії. Наразі електропостачання у місті повністю відновили, але аварійні роботи тривають.

Унаслідок російських ударів по передмістю Херсона загинув чоловік, поранена жінка.