Окупанти атакували Запорізьку область майже 450 разів

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

194 артобстріли завдано по території Плавнів, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки, Омельника та Мирного.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку та Роботине.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Лобковому, П’ятихатках та Малинівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти 448 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів.

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