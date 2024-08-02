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Окупанти атакували Запорізьку область майже 450 разів

Під російськими обстрілами перебували 17 населених пунктів області. 

Окупанти атакували Запорізьку область майже 450 разів
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти 448 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Лобковому,  П’ятихатках та Малинівці. 

244 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Гуляйпільське. 

5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку та Роботине. 

194 артобстріли завдано по території Плавнів, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки, Омельника та Мирного. 

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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