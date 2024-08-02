"Укрзалізниця" отримала зауваження від Антимонопольного комітету через скаргу банкірів

Фінансові установи не згодні з умовами тендерів, які висуває компанія-перевізник.

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook повідомив про надання державній компанії "Укрзалізниця" обов'язкових до розгляду рекомендацій щодо проведення тендерів.

Як зазначив Кириленко, на оператора залізничних перевезень поскаржилася Асоціація українських банків. Фінансовим установам не подобається, що під час проведення конкурсів щодо закупівель компанія вимагає від банків, що надають гарантії, певних рейтингів та показників.

Через цю додаткову вимогу, яка не передбачена українським законодавством, із сотень банків участь у тендерах можуть брати лише 19. АМКУ вбачає у цьому порушення принципів вільної конкуренції.

Через 30 днів "Укрзалізниця" зобов'язана прозвітувати комітету щодо того, яких заходів було вжито у відповідь на надані рекомендації.