ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини

В області за день пролунало 85 вибухів. 

Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини
Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 85 вибухів. 

Підписуйтесь на наш Google News

По Білопільській та Середино-Будській громадам росіяни били дронами та мінометами. 

Також мінометами армія РФ атакувала Краснопільську, Хотінську та Шалигинську громади.

По Великописарівській громаді окупанти вдарили ракетами НУРС, а по Юнаківській - БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies