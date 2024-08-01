Росіяни атакували за день 7 громад Сумщини

Сьогодні, 1 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 85 вибухів.
По Білопільській та Середино-Будській громадам росіяни били дронами та мінометами.
Також мінометами армія РФ атакувала Краснопільську, Хотінську та Шалигинську громади.
По Великописарівській громаді окупанти вдарили ракетами НУРС, а по Юнаківській - БпЛА.