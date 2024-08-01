Шаппс: прибуття F-16 в Україну знаменує собою переломний момент у боротьбі з Путіним

На думку міністра, Великобританія і союзники повинні підтримувати Україну в її битві за небо.

Прибуття F-16 в Україну знаменує собою переломний момент у боротьбі з Путіним, - Грант Шеппс

Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс прокоментував прибуття в Україну перших винищувачів F-16.

“F-16, що прибувають в Україну, знаменують собою переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35”, – написав міністр.

Він додав, що перша група українських пілотів закінчила навчання у Королівських ВПС Великої Британії в березні.

“Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо”, - підсумував Шеппс.