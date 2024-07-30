WSJ: США дадуть Україні свої ракети для винищувачів F-16 від європейських партнерів

США погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити винищувачі F-16, які Київ отримає від європейських партнерів, передає "Європейська правда" з посиланням на газета The Wall Street Journal.

Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".

Джерела WSJ зазначили, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Київ отримає достатньо для задоволення нагальних потреб.

Оскільки європейські учасники "коаліції винищувачів" не хотіли передавати нашій державі велику кількість своїх обмежених запасів боєприпасів для F-16, тому зійшлись на пропозиції, аби ці боєприпаси передали США - вони входять до коаліції, але не дають Києву літаки.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що винищувачі F-16 надійдуть в Україну найближчим часом.

Крім цього, Нідерланди виділяють додаткові €300 млн на закупівлю боєприпасів для F-16.

Як повідомили у міноборони Нідерландів, ці пілоти тепер можуть задіяні в оперативному розгортанні.