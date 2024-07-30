​Речник МЗС: Україна готова до консультацій із ЄС щодо "Лукойлу"

Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
Тихий уточнив, що рішення РНБО щодо російської компанії "стосується лише комерційної діяльності приватного акціонерного товариства "Лукойл" на території України".
Українська сторона готова до консультації із європейськими партнерами, якщо вони проявлять таке бажання.
"Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", - сказав речник МЗС.
Тихий відзначив, що наша держава цінує співпрацю з усіма своїми європейськими сусідами, а також вдячна за допомогу в санкційному тиску на Росію. Речник міністерства зауважив, що Україна цінує зусилля для диверсифікації постачання.
- Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила їх. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.