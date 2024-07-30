​Речник МЗС: Україна готова до консультацій із ЄС щодо "Лукойлу"

Це якщо Єврокомісія ухвалить таке рішення, уточнив Георгій Тихий.

Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Тихий уточнив, що рішення РНБО щодо російської компанії "стосується лише комерційної діяльності приватного акціонерного товариства "Лукойл" на території України".

Українська сторона готова до консультації із європейськими партнерами, якщо вони проявлять таке бажання.

"Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", - сказав речник МЗС.

Тихий відзначив, що наша держава цінує співпрацю з усіма своїми європейськими сусідами, а також вдячна за допомогу в санкційному тиску на Росію. Речник міністерства зауважив, що Україна цінує зусилля для диверсифікації постачання.